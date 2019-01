'Zeeland moet samen met Brabant en Limburg vuist maken in Den Haag'

Axel Buyse werkte al eerder als diplomaat in Nederland, en merkte tijdens zijn afgelopen periode in Den Haag een duidelijk verschil. "Wat mij meer opgevallen is de afgelopen jaren, is de spanning tussen de Randstad en wat men in Den Haag een beetje gemeenzaam 'de regio' noemt. Je merkt dat ook bij de verdeling van gelden."

Regiopot

Zeeland heeft al tientallen miljoenen euro's van de overheid gekregen uit de regiopot van dit nieuwe kabinet, en na het verschijnen van het rapport-Balkenende over de staat van de Zeeuwse economie. Ook betaalt de overheid nog eens een kleine 30 miljoen euro mee aan de peperdure sanering van het vervuilde terrein van voormalig fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost. Buyse noemt dat positief. "Er wordt geprobeerd het evenwicht een beetje te herstellen, maar het blijft een punt van aandacht."

Zeeland, Brabant en Limburg zouden volgens Buyse daarom de handen ineen moeten slaan en moeten zorgen dat er meer middelen naar de zuidelijke provincies gaan. "Het gebied is juist zo belangrijk, omdat ik zie dat Nederland in toenemende mate samenwerkt met Vlaanderen." Buyse wijst op de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die ook samen optrekken richting Den Haag.

(foto: Omroep Zeeland )

De relatie tussen Nederland en Vlaanderen was een tijd gespannen door hoogoplopende emoties rond de ontpoldering van de Hedwige. Dankzij twee grote politieke toppen, in Gent en afgelopen november in Middelburg, zijn de betrekkingen sterk verbeterd, zegt Buyse.

Misverstanden

Het steekt Buyse dat er, volgens hem, nog steeds hardnekkige misverstanden zijn rond de ontpoldering van de Hedwige. "Die natuurcompensatie was absoluut niet ons idee, maar een oude afspraak tussen Nederland en Brussel. Toch denken veel mensen dat Vlaanderen ervoor heeft gezorgd dat de polder onder water gaat, en kregen wij de schuld in de media."