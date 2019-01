'Gebruik drones om Thoolse drugspanden op te sporen'

Wietkwekerij Krabbendijke (foto: Politie Oosterscheldebekken)

Raadslid Vincent Bosch van de PVV stelt de vragen naar aanleiding van berichtgeving op Omroep Zeeland. Gisteren werd bekend dat Zeeuwse burgemeesters de afgelopen drie jaar 130 drugspanden hebben gesloten. In Tholen gingen in die periode veertien panden dicht. Kijkend naar het inwoneraantal per gemeente, staat Tholen met het aantal sluitingen in de top drie in Zeeland.

Volgens burgemeester Ger van de Velde komt dat niet omdat Tholen zo aantrekkelijk is, maar omdat het tegengaan van dit soort criminaliteit hoge prioriteit heeft. "We zitten er bovenop", aldus Van de Velde.

Lees ook:

De raadsfractie van de PVV wil weten wat burgemeester Van de Velde ervan vindt dat er naar verhouding zoveel drugspanden op Tholen worden aangetroffen en gesloten en daarbij horen op welke manieren ze 'er bovenop zit'. Daarnaast vraagt de partij of de burgemeester bereid is, in overleg met de politie, drones in te zetten om kwekerijen en drugslabs op te sporen.

De PVV kaart ook het aantal drugsdumpingen van de laatste tijd aan. De partij wil weten of er camera's in het buitengebied geplaatst kunnen worden en of drugshonden ingezet kunnen worden om automobilisten te controleren op verboden middelen.

Lees ook: