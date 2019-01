'Makkelijke' baan moet veel spektakel bieden bij Supercross Goes

Deze week werd al flink getraind en gereden op het circuit in de Zeelandhallen in Goes. "De feedback die ik van de rijders krijg is dat het een goede baan is. Maar als je het makkelijk afgaat dan vindt iedereen het ook leuk", legt Van de Ven uit. Toch betekent het niet dat het ook makkelijker wordt om te winnen. "Kijk: de wat minder goede rijders gaan ook goed over deze baan en houden daardoor meer aansluiting bij de toppers. Ik zou niet durven zeggen wie er dit weekend zal gaan winnen. Het is onvoorspelbaar."

Toch zitten er ook lastige delen op het circuit. "Het wasbord is het moeilijkste onderdeel. Dat is eigenlijk altijd zo", zegt Van de Ven. "Je kan het jezelf heel makkelijk maken door er hard in te rijden, maar dat is nou net het punt. Niet iedereen durft dat." En daardoor kan het wasbord juist een onderdeel van de baan zijn waar de rijders tegenop zien.

Naast de wedstrijden van dit vrijdag en zaterdag waren er de afgelopen week al trainingen op het circuit in Goes. Trainingen die onder andere werden gegeven door Van de Ven. Daar zitten ook hele jonge motorcrossers bij. Van de Ven geniet van de trainingen. "Er zijn echt wel wat jongetjes die met een motor kunnen rijden. "

Goede tips

De belangrijkste tips van Van de Ven voor jongste rijders zijn dat ze goed op hun houding moeten letten. "De ouders staan meestal te gillen dat ze gas moeten geven en de rest interesseert ze niet. Maar je wil als ouders je kind toch liever heel mee naar huis nemen, dan dat ie heel hard tegen een muur zit vastgeplakt."