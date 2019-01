Geschaarde vrachtwagen op N57 bij Serooskerke op Schouwen (foto: Wijkagent Douwe de Vries)

In eerste instantie was er één rijstrook open, maar inmiddels is weg vanwege de berging helemaal afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Renesse.

De chauffeur raakte bij het eenzijdige ongeluk niet gewond.

Geschaarde vrachtwagen op N57 bij Serooskerke op Schouwen (foto: HV Zeeland)