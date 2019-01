Bakker na vondst dode vaste klant; 'Mensen, kijk wat meer om je heen'

Op oudjaarsdag vertelde Hans aan medewerkers dat hij later die dag opgehaald zou worden door zijn broer uit Brussel, om bij hem oud en nieuw te vieren. Hij zou tegen het einde van de week weer terugkomen. "Op 6 januari was hij er nog steeds niet en toen dachten we: zou er iets aan de hand zijn?", vertelt Alain Desmedt, filiaalmanager van Bakker Bart in Middelburg.

Alain heeft daarop de politie gebeld, maar die konden toen nog niet veel voor hem betekenen, omdat er nog niet genoeg aanleiding was om naar hem op zoek te gaan. Wel heeft de politie gecontroleerd of Hans in de tussentijd in een ziekenhuis was opgenomen. Dat bleek niet het geval. Alain was nog niet gerustgesteld en ging verder met zijn zoektocht.

Licht brandde en gesloten gordijnen

Via via kwam hij achter het adres van Hans en besloot bij hem langs te gaan. Maar onverrichte zaken keerde hij weer terug. Ook heeft hij Hans meerdere keren gebeld, maar zonder gehoor. Toen hij afgelopen maandag nog steeds geen duidelijkheid had, besloten hij en een aantal collega's om nog een keer bij zijn huis langs te gaan.

"Zijn licht brandde, het gordijn achter zijn deur was nog helemaal dicht", vertelt Alain. "En toen kregen wij toch wel het gevoel dat dit niet oké was. Dus hebben we nóg een keer de politie gebeld. En die zijn, door een raam te forceren, naar binnen gegaan en vonden hem in zijn slaapkamer." Uit onderzoek bleek later dat Hans aan een hartstilstand is overleden.

'Mensen kijk wat meer om je heen'

"Hans was een man die toch wel op z'n eigen was", volgens Alain Desmedt. "Hij zocht de mensen op om erbij te kunnen zijn. Hij kwam al jaren bij ons in de winkel, elke dag. Voor een ontbijtje, zijn krantje, puzzeltje en een babbeltje maken en dan ging hij na een half uur, een uur of soms na twee uur weer verder."

'Onder de mensen'

Eenzaam wil Alain Hans niet noemen "Ik denk dat hij niet zo veel mensen om hem heen had, of waar hij naartoe kon gaan. En door iedere dag bij ons en andere winkels langs te gaan, kon hij op die manier toch onder de mensen zijn."

Sinds bekend is dat Hans is gevonden met behulp van de medewerkers van Bakker Bart, stromen de reacties bij Alain binnen, vooral via social media. "Ik weet niet of hij een bekend gezicht was in Middelburg, maar als ik de reacties zo lees, dan wordt ie wel door veel mensen herkend. En dan denk ik; Hans was een soort van eenzaam, maar toch... mensen herkennen hem wel."

Kijk om je heen

Ondanks het medeleven en de complimenten die hij van veel mensen krijgt, heeft het Alain ook aan het denken gezet. "Mensen, kijk om je heen. Mis je iemand? Doe er dan wat mee."

Hans wordt zaterdagmorgen gecremeerd in Middelburg.