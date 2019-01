Dure auto in beslag genomen vanwege witwaspraktijken

Auto in beslag genomen in Hulst wegens witwaspraktijken (foto: Politie)

Vanwege de hoge waarde van de auto en het lage inkomen van de verdachte vermoedt de politie dat de auto is betaald met crimineel geld. In samenspraak met de officier van justitie is de auto in beslag genomen en de verdachte moet binnenkort op het bureau verschijnen om tekst en uitleg te geven over hoe hij aan deze auto gekomen is.