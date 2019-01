Hoek zonder Bannani naar topper tegen Quick Boys

Fabian Wilson (l) van Hoek in duel met Jesse van Nieuwkerk van Quick Boys in het duel dat eerder dit seizoen in 3-3 eindigde. (foto: Orange Pictures)

Hoek mist een aantal spelers in de topper tegen Quick Boys, dat tweede staat in de Derde Divisie A. Sven Mbikulu (bovenbeen) en Daniel Akindayini (achillespees) zijn al langer niet inzetbaar, maar werken aan hun herstel.

Levi Mombarg is niet inzetbaar vanwege een spierblessure.

Griep

De nieuwe aanwinst Karim Bannani is geveld door griep, net als reserve-keeper Vin Vercouteren.

"Karim doet niet mee, Vin moet ik straks nog even bellen om te kijken hoe het er voor staat", aldus Vandenheede.

Als Vercouteren ontbreekt, wordt waarschijnlijk Rick Ottjes (keeper tweede elftal) aan de wedstrijdselectie toegevoegd.

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 17-41 2. Quick Boys 17-39 3. Hoek 17-35 4. DVS'33 17-32 5. SteDoCo 17-32

De laatste nederlaag van Hoek van dateert van 3 november, toen de Zeeuws-Vlaamse ploeg met 4-2 onderuit ging tegen DVS'33 in Ermelo. Sindsdien speelde Hoek zes wedstrijden waarin slechts één keer gelijkgespeeld werd.

De nul houden

"Quick Boys is een goede ploeg, ze hebben thuis nog niet verloren en scoren veel", weet Vandenheede. "Maar wij zullen morgen kansen krijgen", aldus de Belg, die onlangs de ontslagen Dennis de Nooijer opvolgde.

"De nul houden blijft heel erg belangrijk in het voetbal. We zullen er morgen dus voor moeten zorgen dat we een goed blok op het middenveld vormen."

Hoek-verdediger Lionel Fitsch (foto: Orange Pictures)

De vorige ontmoeting tussen Hoek en Quick Boys eindigde in een spectaculair gelijkspel: 3-3. Hoek-verdediger Lionel Fitsch schoot de bal in dat duel vanaf veertig meter achter zijn eigen doelman Jordi De Jonghe. In blessuretijd kwam Hoek nog op 3-3, toen ook Quick Boys in eigen doel schoot.

Fitsch

Zoals bekend maakt verdediger Lionel Fitsch (foto) morgen ook weer deel uit van de wedstrijdselectie. Fitsch verliet vorige week na de wedstrijdbespreking het sportpark van Hoek toen duidelijk werd dat hij door Vandenheede gepasseerd was.

"We hebben dit als volwassen mensen uitgesproken. Ik snap dat hij ontgoocheld was. Ik heb hem ook uitgelegd dat ik heel snel een beslissing moest nemen. Dat was niet simpel en het was ook niets persoonlijk. Lionel heeft deze week weer meegetraind en maakte een goede indruk."

De verwachting is dat Hoek tegen Quick Boys in dezelfde formatie begint als afgelopen weekend tegen Harkemase Boys.