Zeeuwse pulsvissers pleegden geen fraude en mogen winst behouden

Pulskor aan boord van de viskotter ARM-25 (foto: Omroep Zeeland)

Na een kort vooronderzoek zegt het Europese anti-fraudebureau tegen de NOS dat er niets mis is met de Europese subsidies die Nederland uitkeerde aan pulsvissers. "We hebben besloten om geen onderzoek te starten, aangezien er geen verdenking is van fraude of van onregelmatigheden die het openen van een onderzoek rechtvaardigen." Maar OLAF weerlegt de klachten van de milieu-organisaties verder niet inhoudelijk.

Pulsvissers mogen winst behouden

Milieu-organisaties uit heel Europa eisten dat het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) de winsten die waren behaald met het pulsvissen moest terugvorderen en overmaken naar een Brusselse rekening. Maar aangezien volgens OLAF van fraude geen sprake is, mogen ook de Zeeuwse pulsvissers de behaalde winst behouden.

Pim Visser, directeur van vissersorganisatie VisNed, had dit besluit al wel verwacht. "Alles is altijd volgens de regels gegaan en is ook door de Europese auditdienst gecontroleerd. Het zou mij erg hebben verbaasd als er wel een onderzoek was gestart", zegt Visser tegen de NOS.

Meevaller

Het besluit is een kleine meevaller voor Nederland, maar er hangt de pulsvissers een groter gevaar boven het hoofd. Het Europees Parlement stemde namelijk begin vorig jaar voor een totaalverbod op pulsvissen. Ook willen de Europese landen het aantal pulsvissers flink beperken.

