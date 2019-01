Deel dit artikel:













Gewonde bij frontale botsing op Kleverskerkseweg in Middelburg

Bij een frontale botsing in Middelburg is ten minste één persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur op de Kleverskerkseweg in Middelburg.

Frontale botsing op de Kleverskerkseweg in Middelburg (foto: HV Zeeland) De gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De andere inzittenden werden onderzocht door het ambulancepersoneel, maar werden niet meegenomen naar het ziekenhuis. Beide auto's werden meegenomen door een bergingsbedrijf.