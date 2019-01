Omroep Zeeland start met twee nieuwe sportprogramma's

Omroep Zeeland Sport: zondagavond op tv (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen jaren waren de uitgebreide samenvattingen van Zeeuwse sportwedstrijden alleen op onze website te bekijken, maar nu kun je de hoogtepunten van de belangrijkste duels ook op televisie zien. Omroep Zeeland Sport is een programma van 18 minuten met wedstrijdbeelden, reacties, uitslagen en standen, dat om 20.10 uur begint. Komende zondag zijn de Supercross in Goes en de voetbalwedstrijden Quick Boys-Hoek en GOES-Jong FC Volendam te bekijken. De uitzending wordt ieder halfuur herhaald.

De Derde Helft

In de gloednieuwe talkshow De Derde Helft, die op maandag na het nieuwsprogramma Zeeland Nu (17.15 uur) wordt uitgezonden, gaat het niet alleen over de actuele Zeeuwse sport, maar ook over de emoties die bij sport horen en over dromen en ambities. Daarnaast zijn er items te zien waarin verschillende Zeeuwse sportclubs worden belicht.

De Derde Helft: maandagavond op tv (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste aflevering ontvangt presentator Jan-Jaap Corré aanstaande maandag voetbaltrainer Dennis de Nooijer, die in de winterstop werd ontslagen bij Hoek. Mark Boot, de enige Zeeuwse motorcrosser die bij de Supercross in Goes meedoet in de belangrijkste klasse. Joeri van Liere, die een aantal jaar geleden bij diezelfde Supercross verlamd raakte. En GOES-voetballer Daniël Wissel, die aan het revalideren is van een zware blessure.

Onze Club

De komst van de nieuwe sportprogramma's heeft tot gevolg dat er geen nieuwe afleveringen van het programma Onze Club gemaakt worden. De uitzendingen worden op zondagavond nog wel herhaald tussen 18.00 en 20.00 uur. Na die tijd wordt Onze Club in het uitzendschema vervangen door Omroep Zeeland Sport.