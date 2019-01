'Vlaanderen moet te veel betalen voor projecten in Zeeland'

Bij de oneerlijke verdeling van financiële projecten gaat het in een aantal belangrijke gevallen om projecten in Zeeland. Diplomaat Buyse noemt de nieuwe Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen als voorbeeld. "Al heel lang geleden zijn afspraken gemaakt, dat Nederland zou meebetalen aan de aansluiting van de nieuwe Tractaatweg op het Belgische wegennet bij Zelzate. Toen het erop aan kwam, wist Nederland zich opeens niets meer van die oude afspraak te herinneren."

Kosten voor Vlaanderen, Zeeland profiteert

Volgens Buyse realiseert Nederland zich niet altijd, hoe vaak de Vlamingen de portemonnee trekken voor projecten, waar ook Nederland van profiteert. "Nederland vergeet wel eens dat Vlaanderen ieder jaar 100 miljoen euro kwijt is aan het uitbaggeren van de Westerschelde, om de haven van Antwerpen bereikbaar te houden. Door dat uitbaggeren zijn ook de havens in Vlissingen-Oost en Terneuzen meteen beter bereikbaar, maar de rekening is voor Vlaanderen."

Nieuwe Sluis

Het gaat vaak om grote infrastructurele projecten in Zeeland, waar Vlaanderen financieel voor op zou draaien. Buyse noemt als ander voorbeeld de nieuwe sluis in Terneuzen. De sluis komt er om grotere schepen te kunnen laten doorvaren naar Gent, maar ook het Nederlands deel van de Kanaalzone profiteert van het feit dat er grotere schepen komen. Desondanks zijn de kosten van bijna een miljard euro hoofdzakelijk voor de Vlamingen. "Ook hebben we meebetaald aan de Sluiskiltunnel", stelt Buyse.