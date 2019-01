In Vlissingen opgepakte zwartrijder werd ook gezocht voor straatroof

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen hadden de politie ingeschakeld omdat de zwartrijder in de trein van Roosendaal naar Vlissingen niet mee wilde werken. Bij het betreden van de coupé, merkten de agenten dat de man nauwelijks aanspreekbaar was, waarschijnlijk omdat hij onder invloed was van drank en/of drugs.

Papier van een eerder vonnis

Omdat hij zich niet kon legitimeren werd hij aangehouden en meegenomen naar een politiecellencomplex. Daar werd hij gefouilleerd. Daarbij vonden de agenten een papier van een eerder vonnis. Daarmee werd gelijk zijn identiteit achterhaald, het bleek te gaan om een 38-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats.

Toen de agenten zijn naam invoerden in het politiesysteem, bleek dat hij nog voortvluchtig was. Tegen hem was door de Rotterdamse politie een aanhouding buiten heterdaad aangevraagd bij de officier van justitie vanwege de twee straatroven waarvan hij verdacht wordt. In de loop van de dag is de verdachte in Vlissingen opgehaald en aangehouden voor deze zaak.