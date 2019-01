Omwonenden willen via rechter meer openheid dossier Perkpolder afdwingen

De gemeente Hulst heeft dat tot nu toe altijd geweigerd. Ook moet er meer openheid komen over onderzoek naar integriteit van aannemer en projectontwikkelaar.

Het plan is dat er bij de voormalige veerhaven een hotel/restaurant, een jachthaven, luxe woningen en een golfbaan komen. Oorspronkelijk zou er een enorme hoeveelheid vervuilde grond (5,5 tot 8 miljoen kubieke meter) worden gebruikt om onder meer de golfbaan op te hogen, zodat de golfers tijdens het spelen over de dijk op de Westerschelde konden kijken. Vanwege protest van de omwonenden is de ophoging opgeschort.

Omwonenden willen meer informatie

Daar zijn de omwonenden, verenigd in de Stichting Schone Polder blij mee. Maar ze willen graag nog meer informatie. Charles Heiszler is één van de woordvoerders van de stichting en woont pal naast het gebied van 100 hectare waar de gemeente grootste plannen mee heeft. "Het gaat ons om de communicatie. Wees nu eens open, transparant. Wat gaat er nu hier daadwerkelijk gebeuren?"

Plan Perkpolder: bouwplannen voor recreatiewoningen, een jachthaven, golfbaan en hotel/restaurant (foto: Omroep Zeeland)

Heiszler hoopt onder meer uit de plankaart op te kunnen maken hoe ze het gebied nu willen gaan ophogen. "Van die enorme ophoging van 12 tot zelfs 18 meter boven NAP stappen ze dus af. Maar wat dan? En hoe dan? Welke grond gaan ze dan gebruiken?"

Door de komst van de Westerscheldetunnel werd de veerdienst Kruiningen-Perkpolder opgeheven. Dat betekende dat het een stuk rustiger werd in het gebied. Om dat te compenseren werd Plan Perkpolder opgezet. In het gebied rond het voormalige veerplein in Perkpolder zou stevig worden geïnvesteerd in woningen, recreatie en natuur. Zo is het de bedoeling dat er onder meer 250 woningen komen, een luxe hotel en en golfcentrum. Ook staat er een jachthaven gepland die ruimte biedt aan 350 tot 500 boten.

Verder wil de Stichting informatie over het onderzoek naar de integriteit van de aannemer en projectontwikkelaar. Heiszler: "Het gaat hier over miljoenen aan gemeenschapsgeld. Hoe zit het met de integriteit van mensen die daar straks mee gaan werken?"

'Geen uitspraken richting de pers'

De gemeente Hulst reageert kort: "Het is gebruikelijk dat tijdens lopende rechtszaken geen uitspraken worden gedaan richting de pers", aldus de woordvoerder.

