Handtekening gezet voor komst van datacenter The Green Bay

Impressie Datacenter The Green Bay Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar al liet The Green Bay het oog op die locatie vallen omdat daar de kabels van windparken op zee aan land komen. Die schone energie heeft het bedrijf nodig voor de dataservers, die continu moeten draaien. In december heeft de gemeente Borsele de voorlopige bouwvergunning afgegeven voor de bouw van het datacenter aan de Liechtensteinweg.

Toekomstige uitbreidingen

Op het perceel heeft The Green Bay genoeg ruimte voor de bouw van een datacenter met 32 MW aan IT-capaciteit en het bedrijf heeft ook al een optie genomen op het aangrenzende perceel voor eventuele toekomstige uitbreidingen. Dit is voor North Sea Port de eerste gronduitgifte in het 27 hectare grote, recent aangelegde bedrijventerrein 'Flushing Service Park' in Vlissingen en Borsele.

Naast de schone energie biedt de locatie ook voordelen voor wat betreft de koeling. Er wordt specifiek voor het datacenter een op maat gemaakt koelwatersysteem aangelegd met behulp van de zeewaterkoeling van de oude kolencentrale. Dankzij deze voorzieningen het datacenter één van de energiezuinigste van Europa worden.

Door de betrouwbaarheid van de redundante energievoorziening heeft The Green Bay geen vervuilende dieselgeneratoren nodig voor als de reguliere stroomvoorziening uitvalt of onvoldoende stroom levert. Het bedrijf gebruikt in plaats daarvan een grote batterij.

'Uniek in Nederland'

Die grote batterij wordt ook ter beschikking gesteld aan de energieleverancier die de batterij inzet om het energienetwerk te balanceren. Deze samenwerking is volgens The Green Bay uniek in Nederland.

Verder biedt de locatie in Zeeland ook toegang tot het zeer snelle glasvezelverbindingen met de randstad. Daarom kiest The Green Bay liever voor Zeeland boven Amsterdam, waar de meeste datacenters van Nederland zitten, maar waar de betrouwbaarheid van het energienetwerk beduidend minder is dan in Zeeland. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer wordt gestart met de bouwwerkzaamheden.

