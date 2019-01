Kunstwerken aan de N57 in Middelburg weggehaald vanwege gevallen microfoon

Op de heuvel grenzend aan de N57 staan nog alleen de palen waar de microfoons op bevestigd waren. "Een kaal gezicht, maar het verwijderen was wel nodig om de veiligheid te waarborgen", zegt Kees Wijker van Stichting Beeldende Kunst Middelburg. "De kans is klein dat een microfoon in het verkeer valt, maar het gaat vooral om de veiligheid van loslopende dieren."

Waarschijnlijk komen ze terug

Het idee is wel dat het kunstwerk hersteld kan worden. "De microfoons worden onderzocht op eventuele constructiefouten zodat ze er in de toekomst niet af kunnen vallen onder welke weersomstandigheden dan ook", aldus Wijker.

De aluminium microfoon die al sinds eind vorige maand onder het kunstwerk ligt (foto: Omroep Zeeland)

De Amsterdamse kunstenaar Maze de Boer heeft het kunstwerk in 2012 geplaatst om de straatnamen van de naastgelegen wijk de Mortiere uit te beelden. Die straten zijn vernoemd naar blues- en jazzmuzikanten. De Boer kon vandaag niet bij het wegtakelen van zijn kunstwerk aanwezig zijn, maar hij is van plan om binnenkort langs te gaan met een constructeur om te kijken wat er aan de microfoons verbeterd kan worden.

