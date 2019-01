Franse bevrijder is 97 jaar geworden; 'Trots dat wij hem als vriend hebben mogen kennen'

Oorlogsmuseum Vitality, dat hem naar de herdenking op de begraafplaats in Kapelle had gehaald in 2016, meldt vandaag 'het trieste bericht ontvangen te hebben' dat Le Noury is overleden.

'Vereerd'

Zelf was de toen al hoogbejaard veteraan in 2016 erg vereerd te zijn uitgenodigd voor de herdenking. "Het is heel goed dat de gestorven strijders herdacht worden", zei Le Noury destijds. "Dus toen de organisatie mij vroeg of ik er vandaag bij wilde zijn, kon ik natuurlijk niet weigeren."

Ieder jaar worden in Kapelle de tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevallen Franse soldaten geëerd die daar begraven liggen. Op de Militaire Begraafplaats in Kapelle liggen ruim 200 Franse soldaten begraven.

Laatste rustplaats

In mei 1940 waren felle gevechten in Kapelle, Schore, Biezelinge en Wemeldinge. Vooral in Kapelle werd man tegen man gevochten. Daarbij sneuvelde een groot aantal Franse militairen. Deze mannen werden niet door Frankrijk gerepatrieerd en dus besloot de toenmalige burgemeester om ze hier hun laatste rustplaats te geven.

Op de Militaire Begraafplaats in Kapelle liggen ruim 200 Franse soldaten (foto: Omroep Zeeland)

Oom bij de bevrijding van ons land vochten de Fransen mee. Le Noury was een van hen. Hij sprong tijdens Operatie Amherst in april 1945 boven Drenthe met een parachute om uit een vliegtuig, met de opdracht om bruggen te veroveren zodat de grondtroepen daar ongehinderd overheen konden om zo verder op te rukken en de terugtrekkende Duitsers verder terug te dringen.

Uniform

Bij Operatie Amherst kwamen er 33 Franse soldaten om het leven, waaronder de acht kameraden van Le Noury die op de Franse begraafplaats in Kapelle begraven liggen. "(We zijn) trots dat wij hem als vriend hebben mogen kennen," schrijft het oorlogsmuseum Vitality vandaag op Twitter.

Maar helemaal weg is hij er niet, want in dat museum is nog altijd het uniform te zien dat Le Noury tijdens die operatie droeg.

Veteraan herdenking 2 (foto: OZ)

