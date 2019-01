'Knop omzetten en weer keihard trainen'

Roycel James is weer inzetbaar bij GOES (foto: Orange Pictures)

Even uitleggen wat er gebeurde de afgelopen week. Verdediger Roycel James kondigde zijn vertrek aan vanwege een financiële kwestie met de club, maar kwam snel terug op zijn besluit. Vervolgens verloor GOES van OSS'20 (de vierde verliespartij in vijf wedstrijden). En de waslijst aan blessures zorgt niet alleen voor teleurgestelde gezichten bij de club.

Frustratie

Ook trainer Rogier Veenstra moest voor de camera van Omroep Zeeland even zijn frustratie kwijt. "We hebben één wissel op de bank en dat voor Derde Divisie niveau. Het heeft met allerlei dingen te maken", zei Veenstra zondag schouderophalend.

Toch hebben Veenstra en zijn spelers de knop omgezet, want morgen wacht Jong FC Volendam. "Een topploeg met veel jonge spelers", aldus Veenstra. "We moeten aan de bak, maar dat is alleen maar mooi."

Derde Divisie B

stand 1. TEC 16-37 2. UNA 17-34 3. Jong FC Volendam 17-33 4. ADO'29 16-29 8. GOES 15-24

De kwestie tussen James en de club is uit de lucht tot opluchting van de trainer. "Ik ben blij dat hij er weer bij is."

Kroon weer fit

Het goede nieuws voor GOES is dat aanvaller Ray Kroon weer inzetbaar is. Kroon kampte al weken met een voetblessure. "Tegen OSS'20 heb ik hem bewust aan de kant gehouden. Om hem nog wat meer rust te geven. Nu is Ray weer inzetbaar."

Alleen van middenvelder Mart de Kroo is het nog niet duidelijk of hij inzetbaar is. De Kroo heeft liesklachten.

Klaas van Hecke, die al langdurig uitgeschakeld is vanwege een knieblessure, sluit vermoedelijk volgende week weer aan bij de groepstraining. De verdediger is op de weg terug.

Verdediger Manuhuwa, verdediger De Punder en aanvaller Wissel zijn door langdurige blessures nog niet inzetbaar.