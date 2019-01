Goal nieuwkomer houdt Groene Ster in race voor play-offs

Samir Yaqoobi, coach van Groene Ster (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster besliste het duel gisteravond in sporthal Baskensburg in de slotfase. Bij een 1-1 stand scoorde Brahim Eisati het winnende doelpunt. Eisati maakte zijn debuut voor Groene Ster. Afgelopen zomer kwam hij over van Watergras uit Gouda, maar Eisati speelde nog niet voor Groene Ster.

In de stand staat Groene Ster op de vijfde plaats met 21 punten uit dertien duels. De eerste vier ploegen uit de eindstand plaatsen zich voor de play-offs waarin gestreden wordt om de landstitel. De achterstand op nummer vier Apeldoorn is vier punten.

Groene Ster kan in de tweede competitiehelft geen beroep doen op topscorer Said Bouzambou en Khalid El Hattach. Beide spelers vertrokken in de winterstop naar SKN FC Kebumen in de Indonesische competitie.