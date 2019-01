Deel dit artikel:













Auto belandt in de sloot bij 's-Heer Arendskerke

In de buurt van 's-Heer Arendskerke is vanmorgen een auto in de sloot beland. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde rond half acht op de Noordhoekweg. Mogelijk was gladheid de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto uit de sloot getakeld en weggesleept.