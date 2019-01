Twee mannen aangehouden na steekpartij

Steekpartij Goes (foto: HV Zeeland)

Politie-uniform (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De twee verdachten, 21 en 40 jaar uit Goes, kwamen om 21.15 uur het café binnen om iets te drinken. Maar omdat één van de twee nog een schuld had openstaan en een gebiedsverbod had, weigerde de eigenaresse hen drank te schenken. Daarop ontstond er een -wat de politie noemt- schermutseling tussen de jongste verdachte en twee andere cafébezoekers. De 21-jarige deelde uit het niets een kopstoot uit aan de één, en stak de ander in zijn gezicht en zijn schouder. Vervolgens gingen de twee ervandoor.

Politiecel

Anderhalf uur later vond de politie de twee in de Jacob Roggeveenstraat. Ze zitten nog vast in een politiecel in Torentijd. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht.