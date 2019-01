Deel dit artikel:













Schoondijke verder met trainer Van Vooren

Martin van Vooren uit Vlissingen is ook volgend seizoen trainer van zondag vijfdeklasser Schoondijke. Van Vooren is één van de langstzittende trainers in het amateurvoetbal. Hij is nu aan zijn zesde seizoen bezig bij de club.

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) 'Hoewel we sportief gezien een mindere periode kennen, denken wij met Martin de juiste man te hebben om dit tij te keren', aldus voorzitter Braspenning van de club. Schoondijke staat op de voorlaatste plaats in de 5e klasse A, de laagste klasse in het amateurvoetbal. Lees ook: Wie traint waar in het Zeeuwse amateurvoetbal?