Gewonde bij ongeluk in Zierikzee

Bij een ongeluk in Zierikzee is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Op de Zandweg raakte een auto van de weg en belandde in een sloot. De auto raakte zwaar beschadigd.

Volgens de wijkagent is er vermoedelijk te hard gereden. De passagier raakte gewond en is losgeknipt door de brandweer. De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.