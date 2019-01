De Meeuwen begint 2019 met verlies

Beeld uit De Meeuwen - Brielle, de afgekeurde gelijkmaker (foto: Piet Kluijfhout)

In het eerste deel van de eerste helft was het Brielle dat enkele kansen kreeg, maar het was De Meeuwen dat na bijna een half uur spelen op een 1-0 voorsprong kwam. Menno de Nooijer bracht de ploeg uit Zoutelande na een pass van Robin Dek aan de leiding. Kort daarna kreeg De Meeuwen nog enkele kansen om de score te verdubbelen via opnieuw Menno de Nooijer. Maar hij faalde in de afwerking. Toch ging De Meeuwen met een 1-0 voorsprong de rust in.





In de tweede helft duurde het niet lang voordat Brielle de gelijkmaker scoorde. Lex van Dommelen schiet de bal in de verre hoek achter Meeuwen-doelman Kerkhove. Aan de andere kant kreeg De Meeuwen vrij snel de kans op de 2-1 toen Alfaro Pentury zijn schot mis zag gaan. Brielle werd sterker en dat resulteerde in diverse kansen waarvan er in de 70e minuut weer een benut werd door Mike van Dommelen, de broer van Lex, die voor de gelijkmaker zorgde. Brielle bleef aandringen en 1-3 was eerder op z'n plaats geweest dan 2-2. Maar toch kreeg De Meeuwen de kans om nog een punt uit het vuur te slepen toen. De Meeuwen de gelijkmaker leek te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.



Stand

In de stand van de eerste klasse zakt De Meeuwen van de twaalfde naar de dertiende plaats met vier punten voorsprong op de nummer laatst RVVH.



Scoreverloop

1-0 De Nooijer (28)

1-1 Lex van Dommelen (52)

1-2 Mike van Dommelen (70)



Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Lorello, Boogaard, Luteijn, Houterman, Van de Woestijne, Pentury (But/66), Langezaal (Janse/82), Francke, De Nooijer, Dek