Kloetinge klimt naar derde plaats door nipte zege

Can Özgan juicht na een treffer (archieffoto) (foto: Ron Quinten)

Bij Kloetinge keerden Mitchell Braafhart en Xander van der Poel terug in de basis na blessures. Kloetinge was vanaf het begin de sterkere ploeg en nam na een klein halfuur de leiding. Jeroen de Jonge lanceerde aanvaller Janson, die de keeper fraai omspeelde en in een leeg doel kon afmaken. Vlak erna breidde Mulder de voorsprong uit. De middenvelder was als eerste bij een afgeslagen voorzet en jaagde de bal keihard tegen de touwen.



Zo leek er bij rust weinig aan de hand voor de ploeg van Marcel Lourens, maar direct na de hervatting kwam Forum Sport op 2-1. Jaap Esser wilde een voorzet wegwerken, maar raakte de bal volledig verkeerd en passeerde zijn eigen keeper. Nog geen minuut later was de marge alweer hersteld, Can Özgan werd bereikt na een aanval door het midden en liet de Forum Sport-doelman kansloos. Na een uur spelen maakten de bezoekers opnieuw een aansluitingstreffer; Lorenzo Seijmonsson sprintte voorbij Timo Jansen en schoot de bal langs Braafhart, waardoor Kloetinge nog een halfuur alles op alles moest zetten om de overwinning over de streep te trekken. Dat lukte, waardoor Kloetinge de tweede seizoenshelft goed begint.

Scoreverloop:

1-0 Janson (27)

2-0 Mulder (32)

2-1 Jaap Esser (47/ed)

3-1 Özgan (48)

3-2 Seijmonsson (60)

Opstelling Kloetinge: Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van den Dries, Mulder, Quinten (Van Tiggele/70), Van der Poel (Van Vooren/65), Özgan, Janson (De Leeuw/77)