Groenteman in Tholen heeft hoop verloren, 'actieplan van de gemeente komt jaren te laat'

Tholen kampt al jaren met leegstaande winkels in het centrum van de stad. Groenteman Rob Lafeber is de volgende ondernemer die zijn winkel opheft. "Ik ben er achter gekomen dat ik wel een goede omzet draai, maar aan het einde van de streep bijna niets over houd. Ga ik nog twee of drie jaar door, dan zit ik over een paar jaar met een flinke schuld."

Een teruglopend klantenbestand, leegstand in de binnenstad en concurrentie van de supermarkten hebben hem de das omgedaan. Lafeber: "Veel jongeren gaan niet meer naar de binnenstad, maar kopen alles direct bij de supermarkt of online."

'Actieplan komt veel te laat'

Donderdag beslist de Thoolse gemeenteraad of er 18.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor een actieplan om de binnenstad van Tholen 'toekomstbestendig' te maken. "Jaren te laat", vindt Lafeber. Hij ziet weinig in de plannen. "De binnenstad opleuken, garandeert niet dat ik meer klandizie krijg. Detailwinkels krijg je er niet mee terug."

De groentewinkel blijft waarschijnlijk nog tot half augustus open. (foto: Omroep Zeeland)

"Het is best moeilijk. Je hebt iets in zeven jaar opgebouwd en dat moet je binnen een jaar afbouwen, dat doet af en toe wel pijn." Vooral het contact met zijn klanten gaat hij missen. "Maar de constante werkdruk, dagen van tien uur, bijna geen privéleven meer, dat heb ik wel gezien."

'Hij zou zelfs de groente op je bord nog snijden'

Zijn klanten gaan hem ook missen. "Hij komt iedere woensdag naar het zorgcentrum, zo fijn voor ons ouderen dat we dan boodschappen kunnen doen", vertelt een vrouw die in Ten Anker woont. "Hij zou zelfs de groente op je bord nog snijden." Een andere vrouw verzucht: "Weer een winkel die sluit... Maar ik snap zijn beweegredenen wel hoor."

Het is niet het eerste pand wat dicht gaat in de straat. (foto: Omroep Zeeland)

Het pand van de groentewinkel staat te koop. Lafeber wil een week voor de braderie in augustus stoppen. "Dan kan ik tijdens de braderie nog wat spullen uit de winkel verkopen."