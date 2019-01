Van popcorn tot zeekraalkaas: Aagtekerke geeft gul aan de voedselbank

Shannon, Maaike en Leah lopen onvermoeibaar van deur tot deur. Wanneer iemand niet opendoet, bellen ze soms zelfs een tweede keer aan. Als er niemand komt gaat er een briefje door de brievenbus, want mensen mogen ook later nog doneren. "Ik vind het belangrijk om iets te doen voor de voedselbank", aldus Shannon Breslau, die voor de tweede keer meedoet met de inzamelingsactie. "Want mensen die naar de voedselbank moeten hebben niet genoeg geld voor eten." Zelf herkennen de meiden dat niet. "Ik heb altijd genoeg eten thuis."

Kinderen uit Aagtekerke gingen de deur langs om eten op te halen voor de voedselbank (foto: Omroep Zeeland)

Zendingswerk Wereldorganisatie Aagtekerke organiseert de inzamelingsactie in Aagtekerke en Domburg met negen vrijwilligers. Ze zijn erg blij met de hulp van de kinderen. "We hebben ze hard nodig", aldus Jet Groeneveld. Maar behalve een goed gevoel, hopen ze dat de kinderen er ook iets van opsteken. "Ze leren ook iets voor een ander te doen. En dat er mensen zijn voor wie het moeilijk is elke avond eten op tafel te krijgen. Dat is een mooie gedachte die erbij komt."

'Geweldig wat ze in Aagtekerke doen'

In twee uur tijd staan kratten vol spullen klaar om opgehaald te worden. Er is een grote variatie aan spullen gedoneerd: van popcorn tot zeekraalkaas en van kerstboomvormige marshmallows tot potjes pindakaas. Vrijwilliger Govert Pieter Grootenboer van Voedselbank Walcheren staat te glunderen als hij de kratten komt ophalen. "Het is echt heel veel. Zeker tien kratten meer dan vorig jaar en in Domburg was het ook meer! Het is echt geweldig wat ze hier in Aagtekerke doen. Dat betekent heel veel voor ons." Van de opbrengst kan de Voedselbank Walcheren 220 mensen twee weken van eten voorzien.