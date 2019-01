Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 19 januari

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Hoek stunt tegen Quick Boys, dat dit seizoen nog ongeslagen was in de competitie. De Zeeuwse goals werden verzorgd door verdedigers Gert-Jan van Leiden en Kim Van Den Bergh. Namens de thuisploeg scoorde Bert Steltenpool.

Stand Derde Divisie

Hoek staat derde en kruipt naar Quick Boys toe. De achterstand op koploper Noordwijk bedraagt zes punten.

1e klasse B

Kloetinge is goed aan het nieuwe kalenderjaar begonnen. De ploeg van Marcel Lourens verslaat Forum Sport. De Meeuwen verliest thuis van Brielle.

2e klasse E

Oostkapelle verslaat Arnemuiden en neemt de koppositie over van Terneuzense Boys, dat niet in actie kwam. Bij rust stond Arnemuiden nog op voorsprong, maar in blessuretijd pakten de bezoekers de volle buit. Nieuwdorp wordt door Axel naar de laatste plaats verwezen.

3e klasse A

Luctor Heinkenzand walst over Bevelanders heen, RCS is met 3-0 te sterk voor Veere. Ook VCK en GPC Vlissingen boeken zeges.

3e klasse B

WHS wint de Thoolse derby tegen Smerdiek met 0-4. De 15-jarige Jasper Gunter scoorde één van de treffers voor de ploeg uit Sint Annaland. Smerdiek eindigde de wedstrijd met negen man, want in de slotminuten kreeg de ploeg 2 rode kaarten, waarvan één rechtstreekse wegens praten omdat een vrije trap te vroeg werd genomen.

4e klasse A

Hoedekenskerke/Kwadendamme verslaat Apollo'69 en profiteert optimaal van het gelijkspel tussen concurrenten MZVC en Lewedorpse Boys. Het nadert de koploper tot op drie punten. De nummer vier in de stand, Colijnsplaatse Boys, verliest afgetekend van Wolfaartsdijk.

4e klasse B

Duiveland gaat in 2019 door met scoren. De ploeg van trainer Rohan de Geus verslaat concurrent Vrederust met ruime cijfers en loopt uit in de stand.

