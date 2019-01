Oemoemenoe start tweede fase rugby Ereklasse met zege

Oemoemenoe - DSR-C (foto: Miriam Wasterval)

Oemoemenoe kwam op een vroege achterstand maar nam daarna het heft in handen. Chris Ruff scoorde een try, en vanaf daar gaf de thuisploeg de voorsprong niet meer weg. Joey Luitwieler breidde vlak na rust de voorsprong uit met zijn eerste try en scoorde ook de conversie, hierna waren het Quinten van Dijk en weer Luitwieler die de derde en vierde try verzorgden. Oemoemenoe moest zelf ook nog twee scores incasseren, maar de overwinning kwam voor de Middelburgers niet meer in gevaar.