Filip Neugebauer schrijft Supercross Goes op zijn naam

Neugebauer reed een ijzersterke finale in Goes. Hij moest direct na de start nog heel even oud-winnaar Mike Kras uit Putte voor zich dulden, maar nog in de eerste ronde pakte de Tsjech de leiding en die zou hij niet meer afstaan. Achter Neugebauer reed de jonge Engelsman Gradie Featherstone (21) een sterke finale. Hij reed gecontroleerd om de tweede plaats, maar slaagde er niet in om dichterbij de koploper te komen. Publiekslieveling Kras zakte gedurende de finale steeds iets verder weg en werd uiteindelijk zesde. De derde man op het podium was de Canadees Kade Walker, die net als Featherstone ruim zes seconden toe moest geven op winnaar Neugebauer.

Makkelijk

Voor de winnaar was het een finale uit het boekje, want Neugebauer kwam eigenlijk geen moment in de problemen. "Dat kwam door mijn goede start", zei de winnaar na afloop. "Daar was ik ook extra op gefocust, want in de manches ging dat niet zo goed. Daardoor was het inderdaad niet al te moeilijk, maar in de Supercross weet je het nooit."

Geen Zeeuw

Voor Mark Boot uit Kamperland liep de Supercross uit op een teleurstelling. Net als vorig jaar plaatste hij zich niet voor de Superfinale. Boot zat na drie manches niet bij de beste tien en in de herkansing werd hij vierde, waar alleen de beste twee naar de finale mochten. "Het is jammer, want ik voel me al het hele seizoen goed", zei Boot na afloop. "Maar ik denk dat de Supercross sterker bezet was dan ooit. 28 crossers aan de start. Dan is het lastig om de finale te halen.

Winnaar Neugebauer neemt door zijn zege naast de beker en de bloemen een bedrag van 1750 euro mee naar huis.