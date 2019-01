In het ziekenhuis in Terneuzen kun je nu ook in bad bevallen

Het bad is aangeschaft omdat er vraag naar is. "We hadden per jaar toch wel een aantal vrouwen die erom vroegen en die moesten we steeds teleurstellen", zegt verloskundige Heidi van Kuijen. Bevallen in bad heeft voordelen. Het werkt voor veel vrouwen ontspannend. "Warmte is erg prettig als je pijn hebt en het water ondersteunt de vrouwen en je hebt een bepaalde bewegingsvrijheid."

Vicky uit Terneuzen kan de eerste zijn

Vicky Hermans uit Terneuzen is een van de vrouwen die gebruik wil maken van de mogelijkheid om in het bad te bevallen. Zij kan elk moment bevallen van haar tweede kind. "Bij mijn vorige bevalling had ik een weeënstorm en heb ik heel veel onder douche gestaan. Ik kon niet zitten of liggen en had continu rugweeën", vertelt ze, "Het lijkt me dan fijner om in een bad te zitten waar je alle kanten op kan."

In Zorgsaam kun je nu in bad bevallen (foto: Omroep Zeeland)

Tot nu toe is er nog niemand in bad bevallen, dus wellicht is Vicky Hermans wel de eerste. "Wie weet. Spannend!", zegt ze.

Verloskundige Heidi van Kuijen is blij met het nieuwe bad. Voor de toekomst staat er nog wel iets op het verlanglijstje van de verlosafdeling: een vast bad met een glazen wand.