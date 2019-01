'Cees wilde heel graag mensen bij elkaar brengen'

'Grote schok'

In een eerste reactie laat de gemeente Middelburg weten dat 'dit voor iedereen een grote schok is'. "Allereerst gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden. Ook voor de gemeenteraad, ons college en alle ambtenaren is het onvoorstelbaar nieuws. Wij wensen iedereen die Cees heeft gekend veel sterkte met het verwerken van dit bericht."

Wethouder Cees Lodder (foto: Gemeente Middelburg)

'Verbondenheid'

"Gewoon een lief en fijn mens, zowel in persoon als als wethouder", typeert burgemeester Harald Bergmann zijn overleden bestuurder. "Cees was altijd op zoek naar verbondenheid. Hij wilde altijd heel graag mensen bij elkaar brengen, in gesprek gaan met mensen en mensen op weg helpen". Als wethouder was Lodder volgens Bergmann altijd goed geïnformeerd, ook over zaken buiten zijn eigen portefeuilles. "Hij was één van ons, en zal dat ook altijd blijven."

Loco-burgemeester

Cees Lodder zat in het college namens de Lokale Partij Middelburg (LPM). Hij was sinds negen maanden wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Middelburg. Zijn portefeuille bestond uit zorg (WMO en Jeugd), integratie, welzijn en volksgezondheid, participatie en bewonersinitiatieven, wijkaanpak, begraafplaats/crematorium, personeel en organisatie, communicatie en dienstverlening, kunst en cultuur en de Trekdijk. Ook was Lodder wijkwethouder van 't Zand-Stromenwijk, van Nieuw- en Sint Joosland en van Nieuw Middelburg.

Gesloten

De gemeente Middelburg herdenkt Cees Lodder maandagochtend tijdens een bijeenkomst voor het personeel en bestuurders. Het stadskantoor is daarom tot 12.00 uur gesloten. De geplande huwelijken gaan maandagochtend wél door. De Kamer van Koophandel, in hetzelfde gebouw, is open.