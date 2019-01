Deel dit artikel:













Middelburgse wethouder Cees Lodder overleden

De Middelburgse wethouder Cees Lodder is afgelopen nacht overleden. Hij was voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis van Goes, omdat hij zich niet goed voelde.

Wethouder Cees Lodder (foto: Gemeente Middelburg) In een eerste reactie laat de gemeente Middelburg weten dat 'dit voor iedereen een grote schok is'. "Allereerst gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden. Ook voor de gemeenteraad, ons college en alle ambtenaren is het onvoorstelbaar nieuws. Wij wensen iedereen die Cees heeft gekend veel sterkte met het verwerken van dit bericht."