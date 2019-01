Davina Michelle op Bevrijdingsfestival

Davina Michelle zingt op het Bevrijdingsfestival Zeeland 2019 (foto: ANP)

De 22-jarige Rotterdamse zangeres is haar carrière begonnen op YouTube. Davina Michelle plaatste een cover van zangeres P!nk op haar YouTube-kanaal en P!nk, we quoten: "That's better than I will ever sound", was laaiend enthousiast. Inmiddels heeft Davina Michelle al een half miljoen abonnees.

29e editie

Bevrijdingsfestival Zeeland is het grootste gratis toegankelijke festival van Zeeland. Dit jaar vindt de 29e editie plaats. Op diverse locaties in de binnenstad van Vlissingen zijn er activiteiten. Artiesten en bands spelen op in totaal zeven podia. Ook kunnen bezoekers in gesprek gaan met oorlogsveteranen, luisteren naar diverse sprekers of de confrontatie aangaan met vooroordelen. Voor kinderen is er een speciaal programma samengesteld.

Het volledige programma van het Bevrijdingsfestival Zeeland wordt binnenkort bekendgemaakt op onder meer www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl.

Davina Michelle - Duurt te lang