Thoolse zangeres direct door naar halve finale Holland's Got Talent

Chimène Jeroense ontroerde bij Holland's Got Talent (foto: Omroep Zeeland)

Het is een emotioneel filmpje waarin we meer te weten komen over de jonge zangeres. Al vanaf jonge leeftijd was Chimène volgens haar moeder Vivianne aan het zingen. "Altijd met een microfoon en keyboard. Je hoort bepaalde dingen terug van haar vader."

Overleden

De vader van Chimène overleed aan een hartstilstand toen ze 8 jaar oud was. "Je blijft er aan denken, maar je moet je sterk maken", zegt Chimène in het filmpje. Zus Esmée denkt dat haar Chimène het verlies heeft verwerkt met het zingen. Chimène: "Mijn vader zong zelf ook, met dit wil ik me aan hem bewijzen."

Vlak voor haar optreden wordt ze weer emotioneel. Presentator Humberto Tan haalt snel een bekertje water. "Je gaat nu vooral genieten en wij van jou", zegt jurylid Chantal Janzen.

Golden Ticket voor ontroerende auditie van Chimène - HOLLAND'S GOT TALENT

Het optreden, een liedje van de Ierse band Kodaline, verloopt vlekkeloos. Een daverend applaus volgt. Chantal Janzen noemt haar stem een 'interessant geluid'. Paul de Leeuw vindt het heel mooi, net als Angela Groothuizen. "Meestal knijpt de keel dicht bij emoties. Jij ging gewoon zingen. Ik vond het echt prachtig, echt waar!" De Amerikaan Dan Karaty noemde het optreden 'oprecht'.

Halve finale

Chimène kreeg vier keer 'ja' van de jury en daarmee mag ze met het Golden Ticket door naar de halve finale van de talentenjacht.