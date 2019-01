'Het is een wonder als we deze week in Zeeland kunnen schaatsen'

Gisteren werd in Krabbendijke en Tholen de kraan opengezet. Inmiddels is het parkeerterrein aan de Nieulandestraat in Krabbendijke bedekt met 240 kuub water en staat er anderhalve centimeter ijs op de baan.

Het kriebelt enorm", zegt John Butijn van de ijs- en skeelervereniging. "We hebben er goede moed op dat we volgende week of de week erna kunnen schaatsen."

De brandweer pompte gisteren de schaatsbaan aan de Oesterputten vol. (foto: Brandweer Tholen)

Sam Flikweert van IJsvereniging Nieuwerkerk is iets minder optimistisch: "Als ik kijk naar de weersverwachting is het een wonder als we in Zeeland kunnen schaatsen deze week. 's Middags komt het vaak boven nul, er is sneeuw afgegeven, zon..." Niet de ideale omstandigheden voor mooi ijs.

IJs dat op beschuit lijkt

"Dinsdag wordt er sneeuw verwacht, het ijs is dan nog te dun om het eraf te vegen", zegt Flikweert. "Als die sneeuw vervolgens smelt, krijg je een soort ijs dat meer op beschuit lijkt dan op schaatsijs. Dus het is hopen dat de sneeuw wegblijft."

Die sneeuw is ook een zorg voor Butijn. Hij kan dan ook nog niks zeggen over wanneer de ijsbaan mogelijk open zou kunnen gaan: "Dat is speculeren."

Toch houden beide mannen hoop. Flikweert: "Het zou heel goed kunnen dat we over een dag of tien wel het ijs op kunnen, als het koud blijft." In Goes-Zuid aan het Jim Morrisonpad, waar vorig jaar februari naar hartenlust geschaatst werd, zit ijs er voorlopig nog niet in. "De baan is mooi groen", zegt Marjo Griep van wijkvereniging Overturia lachend.

De ijsbaan is groen, er staat nog geen water. (foto: Marjo Griep)

"Groen ja", gaat ze verder. "De gemeente heeft de pomp nog niet aangezet, dus er staat nog geen water." Ook in Oudelande staat er nog geen water op de schaatsbaan. "We hebben de baan gisteren schoongemaakt en zijn aan't wachten tot het overdag onder nul blijft", zegt ijsmeester Jurgen Roodhart.

In Renesse zijn ze er wél helemaal klaar voor, inclusief het koek-en-zopiekraam, en ook in Kruiningen kan de vrieskou niet snel genoeg komen. "We hebben vanmorgen twee centimeter ijs gemeten", zegt Adrie Dek van ijsclub De Schelde. "Te weinig om te schaatsen, maar het ligt wel dicht. De weersvoorspelling is niet heel goed, maar we wachten het af. Niets zo veranderlijk als het weer."