GOES opnieuw met lege handen tegen Jong FC Volendam

Steve Schalkwijk schermt de bal af in het duel tegen Jong FC Volendam (foto: Rene van der Vliet)

GOES kwam na twintig minuten op achterstand toen Dani van der Moot (voormalig speler van Jong PSV, Jong FC Utrecht en jeugdinternational) de bezoekers op 0-1 zette.

Kansen op gelijkmaker

GOES kreeg via het spitsenduo Franse en Schalkwijk twee goede kansen op de gelijkmaker. Eerst miste Franse (schot ging naast) en vlak voor rust kreeg Steve Schalkwijk een grote kans, maar ook zijn inzet ging er niet in.

Verkeerde terugspeelbal

Na rust ging Tim de Winter opzichtig de fout door een verkeerde terugspeelbal op keeper Brian Meulmeester. Van der Moot profiteerde door 0-2 te scoren.

Met nog een half uur op de klok maakte Roycel James zijn rentree bij GOES. Hij kwam in het veld voor Ruben Besuyen. James ontbrak vorige week tegen OSS'20 vanwege een financiële kwestie met de club. James sloot twee dagen weer aan nadat de kou uit de lucht was.

Vuist

GOES kon in de tweede helft geen vuist maken tegen Jong FC Volendam, van wie het eerder dit seizoen met 5-1 verloor. Van der Moot zorgde voor het meeste gevaar aan de kant van de ploeg uit Noord-Holland. GOES kreeg nog een kans via aanvoerder Ruben Hollemans die de bal over het doel kopte.

Tien minuten voor tijd besliste linksback Gijs Smal het duel door een afstandsschot: 0-3. In de laatste vier minuten van de wedstrijd scoorde GOES nog twee goals via Erwin Franse en Ray Kroon.

Scoreverloop

0-1 Dani van der Moot (19)

0-2 Dani van der Moot (49)

0-3 Gijs Smal (80)

1-3 Erwin Franse (86)

2-3 Ray Kroon (90)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Ruben Besuyen (Roycel James/63), Sherief Tawfik, Jesse Bank (Ray Kroon/78), Jop Dekker, Hiep Nguyen, Ruben Hollemans, Tim de Winter, Remon de Vlieger, Erwin Franse, Steve Schalkwijk

Later kun je beelden en reacties bekijken van GOES - Jong FC Volendam op deze site.