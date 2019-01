Vlissingen begint het nieuwe jaar met een nederlaag

Raymond Wolff VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

In het eerste duel zonder John Karelse begon Vlissingen goed aan de wedstrijd. Na vijf minuten spelen, opende Raymond Wolff de score. Wolff was attent bij een afgeslagen corner en schoot beheerst raak. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar kort voor rust sloeg Unitas genadeloos toe. Via een fraaie individuele actie van Daniel Alexander Walu kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Doelman Karim Ben Sellam zag de bal in de bovenhoek verdwijnen.



In het tweede bedrijf werd de thuisploeg steeds sterker. De promovendus ging op zoek naar de zege en kreeg loon naar werken. Via invaller Soufian Charraoui kwam Unitas op 2-1. Charraoui speelde zich knap vrij en schoot feilloos raak. Na deze treffer kreeg Unitas tal van kansen om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de bevrijdende treffer viel niet. In de resterende minuten ging Vlissingen op zoek naar de gelijkmaker, maar het slotoffensief leverde geen grote kansen meer op. In de absolute slotfase bepaalde Charraoui de eindstand op 3-1 door de bal van afstand over doelman Ben Sellam te plaatsen.

Scoreverloop

0-1 Wolff (5)

1-1 Walu (45)

2-1 Charraoui (69)

3-1 Charraoui (90)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker (Bousantouh/62),

Mallie (Goossens/78), Gooding, Wolff (Krezo/78), Martien, Abdenbi, Pattinama