Delta Sport/EOC speelt "acceptabele" wedstrijd, maar lijdt toch een nederlaag

Delta Sport / EOC (blauwe shirts) (foto: Omroep Zeeland)

Delta Sport/EOC liep de gehele wedstrijd achter de feiten aan. DWS greep in het begin van de partij al meteen het initiatief en had continu een voorsprong van vier punten op de Zeeuwse tegenstander. Volgens Delta Sport/EOC-trainer John Jansen was het een acceptabele wedstrijd voor zijn team. "Verdedigend waren we niet opgewassen tegen deze tegenstander. We hebben ons de hele wedstrijd kranig verweerd, maar uiteindelijk zie je toch dat DWS een betere ploeg is."



DWS hield ondertussen hun voorsprong en Delta Sport/EOC kwam niet meer in de buurt van een stunt. Daardoor blijft de ploeg uit Zierikzee onderaan staan, samen met Helius. Delta Sport/EOC gaat volgende week zaterdag in Pijnacker tegen Oliveo opnieuw proberen om de degradatiezone te ontlopen.