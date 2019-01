Moordzaak Anjelierenlaan nadert ontknoping

Wat weten we zeker?

Op 22 september 2016 werd een 26-jarige dode man badend in een plas bloed gevonden in zijn woning aan de Anjelierenlaan. Meteen wordt in de woning een verdachte gearresteerd voor de moord. Die zit nu ruim twee jaar in voorarrest. Een dag na de vondst van het slachtoffer wordt er nog een tweede verdachte opgepakt, maar hij mag de zaak na een kort voorarrest thuis afwachten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de tweede man alleen nog van roof, omdat hij bij een pinautomaat is gefilmd terwijl hij de pinpas van het slachtoffer gebruikte. Er zijn bij de tweede verdachte geen bloedsporen van het slachtoffer op zijn kleding aangetroffen. Bij de andere verdachte zijn die wel gevonden.

En wat weten we niet zeker?

Naast de verwarrende verhalen van wie waar en wanneer was op de avond van de dood van het slachtoffer is het volgens de verdediging helemaal niet zeker of er wel een moord gepleegd is. Het zou ook een ongeluk hebben kunnen zijn. Zij hebben tot nu toe steeds gezegd dat het slachtoffer zelf al vaak viel en dat hij veel gedronken had die nacht. Hij zou de verwondingen zelf hebben veroorzaakt in combinatie van een gebrekkige reanimatiepoging van een van de verdachten. De experts van het Nederlands Forensisch Instituut lijken voor deze theorie weinig bewijs te hebben gevonden.

Moord Anjelierenlaan (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De zaak sleept zich nu al meer dan twee jaar voort. Omdat een van de verdachten nog steeds in voorarrest zit, is er iedere drie maanden een zitting. Zo was de Middelburgse rechtbank al met de inhoudelijke behandeling begonnen op 18 juni vorig jaar. Toen moesten alleen nog een paar technische vragen beantwoord worden door twee specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. Daar bleek veel meer tijd voor nodig te zijn dan er was ingepland.

De experts hebben de meer dan 120 vragen inmiddels schriftelijk beantwoord en het OM en de verdediging hebben de tijd gehad om de antwoorden te lezen. De zaak kan nu verder. Morgen worden de laatste onderzoeksresultaten besproken. Op 28 januari komt de officier van justitie aan bod. Die gaat dan vertellen wat hij van de zaak vindt en wat hij een passende straf zou vinden. Op de laatste dag, op 30 januari, mogen de advocaten van de twee verdachten daar dan op reageren. Als alles volgens planning verloopt moet dan half februari duidelijk zijn of de verdachten verantwoordelijk zijn voor de dood van het slachtoffer. Verslaggever Niels Schuurbiers doet morgen via twitter vanuit de rechtbank live verslag.

