Aanhoudingen na zware mishandeling Graauw

Politieagent (foto: ANP)

Het slachtoffer was na een avondje stappen met de auto thuisgebracht door een paar vrienden. Op die plek stopte een andere auto waaruit drie mannen stapten. Deze mannen begonnen ruzie te maken met de inzittenden van de andere auto. Toen het slachtoffer uit de auto stapte pakten twee mannen hem vrijwel direct vast en deelden rake klappen uit op zijn lichaam.

Bloed

De mishandeling stopte door tussenkomst van de vrienden van het slachtoffer en zijn partner die naar buiten kwam. De 33-jarige man zat onder het bloed en vermoedt dat zijn belagers een boksbeugel of een ander hard voorwerp hebben gebruikt.

Mobiele telefoon

Na de mishandeling wilde het slachtoffer met zijn mobieltje een foto maken van de kentekenplaat van de auto van de daders. Dit is niet gelukt omdat een van de vechtersbazen de telefoon uit zijn handen wegschopte en ermee wegrende. Verderop werd de dader opgepikt met de auto en daarna reed het trio weg richting Zandberg.

Aanhouding

De politie heeft na onderzoek drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee 20-jarige mannen uit Hulst en een 21-jarige man uit Graauw. In de woning van een van de verdachten is ook nog een grote hoeveelheid hennep aangetroffen en in beslag genomen. De mannen zitten voorlopig vast. De telefoon van het slachtoffer is teruggevonden en aan het slachtoffer teruggegeven.

Vierde aanhouding

Op één van de bezochte adressen is een vierde verdachte aangehouden. Hij vertelde tegen de agenten dat er niemand in zijn woning was en dat de politie binnen mocht komen. Eén van de gezochte verdachten probeerde intussen via de achterkant van de woning te ontkomen, maar werd door een agent in de kraag gevat. De bewoner van het adres is aangehouden omdat hij de verdachte geholpen heeft om aan de politie te ontkomen. Deze man is inmiddels weer in vrijheid gesteld.