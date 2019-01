Extra spectaculaire 'superbloedmaan' is dit keer wél goed te zien

Bij een maansverduistering kleurt de maan bloedrood, daarom heet het ook wel een 'bloedmaan' - archieffoto (foto: Alfredo Garcia Jr.)

Afgelopen zomer was er namelijk ook al zo'n bloedmaan boven Zeeland, maar toen bleef die bloedrode maan achter de wolken verscholen. Maar als we de weersvoorspellingen mogen geloven, is de maansverduistering dit keer wél goed te zien. "Er zijn mogelijk wel wat wolkenvelden, maar die zullen geen grote storende factor zijn", verwacht weerman Casper Hootsen van MeteoGroup.

Aarde tussen de zon en de maan

Bij een zonsverduistering staat de aarde tussen de zon en de maan in, toch wordt de maan niet helemaal donker, zoals bij een zonsverduistering wel het geval is. Dat komt doordat het zonlicht verbogen wordt door de lucht in onze dampkring. Dat licht verkleurt ook en wordt rood, net als bij een ondergaande zon.

Het is bovendien een 'supermaan'. Dat houdt in dat de maan, die een in een elliptische baan rond de aarde draait, nu dichterbij staat dan anders en als dat samenvalt met een volle maan, dan heet dat een supermaan. Dus moet deze bloedmaan extra groot worden, een superbloedmaan dus.

Bij een maansverduistering kleurt de maan bloedrood, daarom heet het ook wel een 'bloedmaan' - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De verduistering begint om 3.30 uur en rond 5.40 uur is de maan geheel verduisterd. De totale verduistering duurt ruim een uur. Vanaf circa 6.45 uur begint direct zonlicht weer op de maan te schijnen en rond 8.50 uur eindigt de maansverduistering.

Ga jij ook kijken naar de maansverduistering? Maak dan even een foto tussen de wolken door en stuur die naar nieuws@omroepzeeland.nl of app ze naar 06-53289868. Zet even je naam en woonplaats erbij, dan kunnen we die erbij zetten als we de foto's gebruiken.

WhatsApp en Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: