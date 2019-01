Dit zijn de mooiste foto's van de bloedmaan in Zeeland

Bloedmaan naast de Lange Jan in Middelburg (foto: Tim Andriaanse)

Jan Koeman staat, samen met nog 25 andere liefhebbers, deze ochtend op het Nollehoofd in Vlissingen. Met tien telescopen genieten ze van deze maansverduistering. "Dit is echt uniek moment, zo onbewolkt, zo helder."

Jan Koeman van de sterrenwacht Philippus Lansbergen over de maansverduistering

Afgelopen zomer was er ook al zo'n maansverduistering, maar toen bleef die bloedrode maan achter de wolken verscholen.

Bloedmaan in Middelburg (foto: Jeffrey van Kooten)

Bij een zonsverduistering staat de aarde tussen de zon en de maan in, toch wordt de maan niet helemaal donker, zoals bij een zonsverduistering wel het geval is. Dat komt doordat het zonlicht verbogen wordt door de lucht in onze dampkring. Dat licht verkleurt ook en wordt rood, net als bij een ondergaande zon.

Het is bovendien een 'supermaan'. Dat houdt in dat de maan, die een in een elliptische baan rond de aarde draait, nu dichterbij staat dan anders en als dat samenvalt met een volle maan, dan heet dat een supermaan.