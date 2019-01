Verdachte ontbreekt op eerste zittingsdag moordzaak Anjelierenlaan

Vandaag werd onder meer het onderzoek besproken dat is afgerond. Verslaggever Niels Schuurbiers deed verslag van de zitting vanuit de rechtbank.

Op deze eerste zittingsdag moesten twee verdachten verschijnen, maar één van de twee kwam niet opdagen. Het gaat om de verdachte die inmiddels op vrije voeten is. De andere verdachte zit nog in voorarrest.

De aanwezige verdachte herhaalde tijdens de zitting dat hij niets met de de moord en de roof te maken heeft. Hij zit al meer dan twee jaar in voorarrest. De advocaat van de tweede verdachte probeerde hem telefonisch te bereiken, maar dat mislukte in eerste instantie.

'Op de gebruikelijke plek

Uiteindelijk liet de ontbrekende verdachte via WhatsApp aan zijn advocaat weten dat hij in Vlissingen was, 'op de gebruikelijke plek'. Wat dit betekent kon de advocaat niet aan de rechter uitleggen. "U spreekt in raadselen", aldus de rechtbank.

Enkele forensisch specialisten herhaalden tijdens de zitting dat een ongeluk als verklaring van de verwondingen van het slachtoffer niet erg plausibel is. Die verwondingen zijn hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door geweld, is hun conclusie.

Strafeis

Volgende week maandag gaat de zaak over de moord in de Vlissingse Anjelierenlaan verder. De zitting begint dan met vragen aan de tweede verdachte, die vandaag in de rechtbank schitterde in afwezigheid. Daarna neemt de officier van justitie het woord en komt er een strafeis.

Op de laatste dag, op 30 januari, mogen de advocaten van de twee verdachten daar dan op reageren. Als alles volgens planning verloopt moet dan half februari duidelijk zijn of de verdachten verantwoordelijk zijn voor de dood van het slachtoffer.

