Onderzoek: voel jij je meer Zeeuw, Nederlander of toch een trotse Europeaan?

(foto: Verschaft Michiel de Ruyter jou het ultieme Zeelandgevoel?)

Over twee maanden zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland. Reden om eens in te zoomen op ons thuisgevoel. Zie je jezelf als Zeeuw of eerder als Zeeuws-Vlaming, Tholenaar of Middelburger? En wat precies maakt Zeeland tot het gebied waar jij iets mee hebt?

In maart publiceren we de uitkomsten. Dan zal ook blijken of wij meer provinciegevoel hebben dan anderen, of juist niet. Doe mee en vul een korte vragenlijst in door hier te klikken.

