Vlissingen vanaf februari enige nachtapotheek voor heel Zeeland

Eerder was de Zeeuwse Apotheek in Goes in beeld als nachtapotheek. Maar daar zijn de apotheek en het personeel nog onvoldoende op voorbereid om de hele nacht open te zijn, zegt Den Doelder. Wel blijven de Zeeuwse Apotheek in Goes, de BENU apotheek in Terneuzen en Apotheek Borrendamme in Zierikzee elke dag tot 23.00 uur open. Ook is er een uitdeelrobot in Oostburg waar 's nachts medicijnen uit kunnen worden gehaald.

"Het is de bedoeling dat op termijn Goes uiteindelijk de officiële nachtapotheek wordt, ook vanwege de centrale ligging. Maar nu het daar nog niet rond is, neemt Vlissingen de komende tijd waar", aldus Den Doelder. Tot wanneer is nog niet bekend.

De patiënten zullen volgens Den Doelder weinig van de wijziging merken. De medicijnen worden namelijk per koeriersdienst bezorgd.

45 euro

In dunbevolkte gebieden worden nachtapotheken nog deels door de overheid gesubsidieerd, maar die subsidieregeling is gestopt per 1 januari van dit jaar. Door de nachtapotheken te sluiten kunnen de apothekers de kosten drukken. Waar de eigen bijdrage voor zo'n nachtelijk recept normaal 50 tot 60 euro kost, verwacht Den Doelder dat je daar na 1 februari zo'n 45 euro voor neer moet tellen.

Ook worden sinds de jaarwisseling de huisartsen die nachtdienst hebben, voorzien van extra medicijnen. De inschatting is de de huisartsen daarom minder vaak medicijnen nodig hebben uit de nachtapotheek. Als patiënten tussen 23.00 en 08.00 uur medicijnen nodig hebben die de huisarts niet in zijn koffertje heeft, dan wordt de nachtapotheek ingeschakeld en komt een koerier de ontbrekende medicijnen bij de patiënt bezorgen.

