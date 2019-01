Excellente scholen in Krabbendijke en Goes

Calvijn College in Krabbendijke (foto: website Calvijn College )

De toekenning betekent dat een school onderwijs biedt van goede kwaliteit, maar zich ook onderscheidt van andere goede scholen door te 'excelleren met een specifiek profiel'. De scholen mogen het predicaat in principe drie jaar voeren.

Excellente scholen in Zeeland

School Opleiding Plaats Calvijn College vestiging Goes havo Goes Goese Lyceum locatie Bergweg vmbo-b/k/g Goes Calvijn College vestiging Appelstraat vmbo-g/t Krabbendijke Calvijn College vestiging Appelstraat & Kerkpolder vmbo-b/k Krabbendijke

In 2012 werd het predicaat in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs. Scholen moeten zichzelf aanmelden en worden dan door een onafhankelijke jury beoordeeld. Het doel is om kwaliteit van scholen zichtbaar te maken.