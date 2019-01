Zeeland had en houdt vijf excellente scholen

Calvijn College in Krabbendijke (foto: website Calvijn College )

Vorig jaar kregen het Calvijn College in Krabbendijke (Kerkpolder) en het Goese Lyceum in Goes de titel 'Excellente School'. Basisschool De Moolhoek in Kapelle is de enige lagere school die het predicaat in bezit heeft.

In 2012 werd het predicaat in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs. Scholen moeten zichzelf aanmelden en worden dan door een onafhankelijke jury beoordeeld. Het doel is om kwaliteit van scholen zichtbaar te maken.