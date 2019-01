Gors en Zuidwester praten over fusie

Karin Smit, directeur Gors (foto: Omroep Zeeland)

De organisaties trekken al samen op in het project 'Zeeland onbeperkt', waarin vier Zeeuwse gehandicaptenorganisaties gezamenlijk personeel werven.

Het klikte tussen Gors en Zuidwester. In een persverklaring schrijven zij: "Hierdoor werd duidelijk dat de partijen een vergelijkbare visie op zorg en besturing hebben."

Zuidwester is drie keer zo groot als Gors en biedt vooral zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. In Zeeland wonen 129 mensen met een beperking bij Zuidwester. Gors heeft woningen en dagbestedingslocaties door heel Zeeland.

Het is onrustig in de gehandicaptensector in Zeeland. Alle instellingen kampen met gebrek aan personeel. Het nijpende tekort aan vooral gespecialiseerd personeel dwingt tot samenwerking in de regio.

