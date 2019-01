Een vrolijke Blue Monday dankzij vrijwilligerswerk

(foto: Gemeente Vlissingen)

Gemeente Vlissingen riep vanochtend haar inwoners op tot het doen van vrijwillige klusjes in en buitenom de gemeente. Dit doen zij in samenwerking met Vrijwilligerspunt Vlissingen. Hiermee willen de gemeente en het Vrijwilligerspunt het slechte humeur van Blue Monday uit de weg gaan en inwoners aansporen tot vrijwilligerswerk.

Aanbod te klein

Volgens Marieke Besuijen van Vrijwilligerspunt Vlissingen is de vraag naar vrijwilligers groter dan het aanbod. Het Vrijwilligerspunt en de gemeente proberen daarom op deze manier meer vrijwilligers te werven. "We hopen zo snel mogelijk reacties te krijgen op onze oproep, maar zo snel gaat dat niet. We zijn continu bezig met het werven van vrijwilligers", aldus Besuijen.

Vrijwilligers tijdens opruimactie (foto: Omroep Zeeland)

Jessica de Kraker van de gemeente Vlissingen vindt Blue Monday de perfecte dag voor een oproep tot vrijwilligerswerk. "We willen als gemeente zorgen voor bewustwording. Op een dag als Blue Monday, kun je vrijwilligerswerk doen waardoor je je beter voelt." Na de oproep zijn er nog geen extra aanmeldingen binnengekomen bij Vrijwilligerspunt Vlissingen. De gemeente gaat nog meer oproepen plaatsen op social media.

Steun

Naast dat Vrijwilligerspunt Vlissingen vandaag een oproep doet, ondersteunt het ook op 15 en 16 maart de landelijke vrijwilligersdagen. Op de website van NLDOET kun je je aanmelden voor zowel 'klusjesdoener' als 'klusjesbedenker'. Vrijwilligerswerk als 'speeltuin Vlissingen speelklaar maken' en 'nieuw zand in de zandbak Meiveld Middelburg' komen al voorbij.

De Britse psycholoog Cliff Arnall kwam tien jaar geleden voor het eerst met de term 'Blue Monday'. Volgens zijn onderzoek zou de maandag van de laatste volle week van januari de meest depressieve dag van het jaar zijn. Dit heeft verschillende aanleidingen: een schuldgevoel over de te dure feestdagen, slecht weer en goede voornemens die niet nageleefd worden.

Publiciteitsstunt

Al sinds de eerste publicatie is er veel kritiek op het 'onderzoek' van Arnall. Het zou alleen een publiciteitsstunt zijn en niet gebaseerd zijn op echt gedegen onderzoek. Desondanks wordt deze 'meest depressieve dag van het jaar' veelvuldig aangegrepen als aanleiding voor acties aangaande winterdepressies, zoals deze oproep van de gemeente Vlissingen.