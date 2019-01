Burgemeester sluit dorpshuis Krabbendijke voor drie maanden

De hennepkwekerij zat verstopt onder het podium van het dorpshuis. (foto: 112 Midden-Zeeland)

Volgens José van Egmond is het besluit genomen omdat ze illegale activiteiten niet toestaat. "Ook willen we aan iedereen kenbaar maken dat we dit pand uit het criminele circuit willen halen."

De gemeente heeft volgens van Egmond geholpen om de gebruikers, zoals verenigingen, op alternatieve locaties te plaatsen voor de komende drie maanden. "Dat is bij iedereen gelukt."

Over het onderzoek wil de burgemeester niets kwijt. Vandaag werd de elektriciteit van het pand wel weer hersteld. Zo kan de komende dagen de verwarming wel aan om verdere verloedering te voorkomen.

Gemeente is eigenaar

Gemeenten hebben de mogelijkheid om panden te sluiten waar drugs zijn gevonden. De maatregel is er om op te treden tegen criminaliteit. Het feit dat de gemeente Reimerswaal zelf eigenaar is van het dorpshuis is voor Van Egmond geen reden om minder streng op te treden. Voor de gebruikers is een alternatief geregeld.

De sluiting gaat officieel in op 24 januari. Op 24 april mag van de gemeente het dorpshuis weer open.

Opvallend hoge rekening

De aanleiding voor de maatregel is de hennepkwekerij die op 12 december werd ontdekt in het dorpshuis aan de Kerkpolder in Krabbendijke. De politie vond toen onder het podium bijna vijfhonderd planten. De zaak kwam aan het licht, onder andere door de opvallend hoge elektriciteitsrekening. De beheerder van het dorpshuis werd een week na de inval aangehouden, maar is weer vrijgelaten.

